Главу Донецка Ростовской области обвинили в наезде на пешехода

Председатель городской думы Донецка Ростовской области Юрий Тарасенко стал участником ДТП и пытался скрыться с места происшествия. Так утверждает второй участник аварии. Видео инцидента с человеком, похожим на главу Донецка, появилось в соцсетях.

В одном из роликов человек утверждает, что пытался остановить Nissan, за рулем которого находился Тарасенко, и тот, хотел протащил его на капоте около 20 метров. Далее видно, что водитель выходит из автомобиля и хочет уйти, но его останавливают люди, вызвавшие к этому моменту полицию.

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На другом видео человек, похожий на Тарасенко, утверждает, что за рулем автомобиля не был и вообще шел по своим делам пешком. По словам очевидцев, глава городской думы находился за рулем в нетрезвом состоянии.

По данным пресс-службы УМВД по Ростовской области, в ночь на 28 ноября автомобиль KIA Optima, за рулем которого находился мужчина 1976 года рождения, врезался в Nissan Teana под управлением водителя 1957 года рождения. Предварительно, авария произошла из-за несоблюдения дистанции владельцем KIA. В ДТП никто не пострадал, машины получили механические повреждения.

Источник в правоохранительных органах подтвердил ТАСС, что одним из участников инцидента действительно был председатель городской думы Донецка Юрий Тарасенко. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения не проводилось, так как для этого не было причин.

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