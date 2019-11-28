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  4. Главу Донецка Ростовской области обвинили в наезде на пешехода

Главу Донецка Ростовской области обвинили в наезде на пешехода

, 15:29 | Светлана Александрова Видео 54

Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Председатель городской думы Донецка Ростовской области Юрий Тарасенко стал участником ДТП и пытался скрыться с места происшествия. Так утверждает второй участник аварии. Видео инцидента с человеком, похожим на главу Донецка, появилось в соцсетях.

В одном из роликов человек утверждает, что пытался остановить Nissan, за рулем которого находился Тарасенко, и тот, хотел протащил его на капоте около 20 метров. Далее видно, что водитель выходит из автомобиля и хочет уйти, но его останавливают люди, вызвавшие к этому моменту полицию.

ВКонтакте @overhear_vkamenske

На другом видео человек, похожий на Тарасенко, утверждает, что за рулем автомобиля не был и вообще шел по своим делам пешком. По словам очевидцев, глава городской думы находился за рулем в нетрезвом состоянии.

По данным пресс-службы УМВД по Ростовской области, в ночь на 28 ноября автомобиль KIA Optima, за рулем которого находился мужчина 1976 года рождения, врезался в Nissan Teana под управлением водителя 1957 года рождения. Предварительно, авария произошла из-за несоблюдения дистанции владельцем KIA. В ДТП никто не пострадал, машины получили механические повреждения.

Источник в правоохранительных органах подтвердил ТАСС, что одним из участников инцидента действительно был председатель городской думы Донецка Юрий Тарасенко. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения не проводилось, так как для этого не было причин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ДТП, в котором погибла супруга мэра Тулуна. Машина, которую вел сам Юрий Карих, врезалась в припаркованный грузовик.

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