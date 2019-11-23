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  4. Фото с места аварии, где погибла жена мэра Тулуна Юрия Кариха

Фото с места аварии, где погибла жена мэра Тулуна Юрия Кариха

, 18:22 | Алиса Маркова Фото 582

Автомобиль, в котором ехали глава иркутского города с супругой, врезался в лесовоз.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Фотографии с места ДТП, в котором погибла жена мэра иркутского города Тулуна Юрия Кариха, начали появляться в социальных сетях. На снимках видно, что передний бампер легковушки полностью разрешен из-за сильного удара — машина врезалась в стоящий на трассе лесовоз.

ВКонтакте @pravo1

По данным 5-tv.ru градоначальник Тулуна Юрий Карих находился за рулем легкового авто. ДТП произошло в субботу в Черемховском районе Иркутской области. Женщина находилась на пассажирском сидении, когда внезапно машина врезалась в припаркованный на трассе грузовик.

«На федеральной трассе у кафе Березка в Черемховском районе. Мэр за рулем был, жена на пассажирском сидении была. Больше информации нет», — рассказали в ЕДДС Тулуна.

«Сам мэр жив, погибла его жена. Как мне сказали, что сам он отказался от медицинской помощи. Видимо сам он более-менее нормально себя чувствует. Потому что не травмирован он физически, душевно он, наверняка, травмирован из-за гибели жены», — добавил сотрудник районной диспетчерской службы в интервью 5-tv.ru.

Instagram @dtp_irk_

Другие обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.

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Видео с места ДТП, где погибла жена мэра Тулуна. Следователи начали проверку
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