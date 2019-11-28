Роза Сябитова рассказала о сексуальности женщин за 50

Телеведущая Роза Сябитова решила смело порассуждать о жизни женщин, которым за 50 лет. Ведущая шоу «Давай поженимся» подчеркнула, что в этом возрасте женщина становится намного свободнее и независимее от окружающих: она живет и занимается уже тем, чем хочется ей. Также по словам звезды, в такой зрелой женщине чувствуется даже больше сексуальности, чем в более молодой особе. Об этом телеведущая написала на своей странице в Instagram.

«Я рада, что отношусь к этому поколению женщин, у которых еще впереди большая интересная жизнь. А на что вы хотите потратить свои золотые и счастливые годы?» — поинтересовалась у юзеров знаменитость.

Instagram @syabitova_roza

Подписчики звезды полностью поддержали ее мнение, и написали комплименты главной свахе страны.

«Какая Вы умница, Вы пример для многих!»

«Просто красотка, так держать!!!»

«Полностью согласна, я считаю, что возраст женщины определяется ее планами на будущее, а у меня еще много планов»;

«Такая классная! Жизнерадостная! Умница! Возраст вообще испарился! Просто красивая дама!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Роза Сябитова жестко ответила китайскому журналисту на критику россиянок.