Исполнителем хита So long оказался Максим Фадеев

Максим Фадеев раскрыл, кто пел песню So long проекта MALFA. Об этом сообщает Super.ru.

В многоуровневом концертном зале Crocus City Hall прошел сольный концерт Максима Фадеева. Все собравшиеся в предвкушении ждали песню So long проекта MALFA, которая раньше возглавляла топы. Тогда все гадали, кто же этот таинственный вокалист, который поет в коллективе с названием, одноименным лейблу Максима Фадеева.

Во время долгожданного исполнения полюбившегося хита фанаты были приятно удивлены. Оказалось, что высокий голос в песне принадлежит самому продюсеру.

«Не хотел до последнего раскрывать этот секрет, но все-таки решился», — сказал залу Фадеев.

Главная поддержка продюсера в тот день находилась в партере, где не было ни одного свободного места. Супруга Наталья и 22-летний сын Савва аплодировали ему громче всех.

Ранее 5-tv.ru писал, что Максим Фадеев отправится в музыкальную кругосветку без Серябкиной.