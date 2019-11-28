Путин пригласил глав государств ОДКБ на Парад Победы 2020 года

Владимир Путин пригласил военнослужащих и глав государств ОДКБ в Москву 9 мая 2020 года. Они примут участие в Параде на Красной площади.
Лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана идею горячо поддержали.
Подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне стала одной из важных тем, затронутых во время саммита в Бишкеке.
Обсудили также борьбу с терроризмом и информационную безопасность. С какими еще вызовами приходится сталкиваться сегодня?
Виктор Синеок расскажет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что саммит лидеров стран ОДКБ проходит в Бишкеке.