Путин пригласил глав государств ОДКБ на Парад Победы 2020 года

Владимир Путин пригласил военнослужащих и глав государств ОДКБ в Москву 9 мая 2020 года. Они примут участие в Параде на Красной площади.

Лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана идею горячо поддержали.

Подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне стала одной из важных тем, затронутых во время саммита в Бишкеке.

Обсудили также борьбу с терроризмом и информационную безопасность. С какими еще вызовами приходится сталкиваться сегодня?

Виктор Синеок расскажет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что саммит лидеров стран ОДКБ проходит в Бишкеке.