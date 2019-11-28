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  4. Путин пригласил глав государств ОДКБ на Парад Победы 2020 года

Путин пригласил глав государств ОДКБ на Парад Победы 2020 года

, 19:43 Эфирная новость 31

На саммите в Бишкеке также обсудили борьбу с терроризмом и информационную безопасность.

Фото, видео: Twitter @kremlinrussia, 5-tv.ru

Владимир Путин пригласил военнослужащих и глав государств ОДКБ в Москву 9 мая 2020 года. Они примут участие в Параде на Красной площади.

Лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана идею горячо поддержали.

Подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне стала одной из важных тем, затронутых во время саммита в Бишкеке.

Обсудили также борьбу с терроризмом и информационную безопасность. С какими еще вызовами приходится сталкиваться сегодня?

Виктор Синеок расскажет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что саммит лидеров стран ОДКБ проходит в Бишкеке.

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