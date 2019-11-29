50, 70 и даже 90% — такие беспрецедентные скидки сводят с ума покупателей в Черную пятницу. Роспотребнадзор опубликовал свои рекомендации, как не разориться из-за уловок продавцов.

Конечно, самое простое — узнать и сравнить цену на товар в разных магазинах. Может случиться, что все неожиданно «подорожало», как раз перед акцией и со скидкой стоит столько же, сколько и раньше. Надо опасаться слишком низких цен — скорее всего, в продаже некачественный товар. При покупке в интернете обходите стороной сайты, которые собирают персональные данные и пароли от банковских карт. И помните, любой товар, приобретенный в Черную пятницу, можно обменять или вовсе отказаться, если он вас не устраивает.

Надо отметить, вслед за магазинами, распродажи спешат объявить все — от кафе и парикмахерских салонов до агентств ритуальных услуг и клиник пластической хирургии. И мы добровольно поддаемся этому ажиотажу, словно забывая, что суперсэйл — это, в первую очередь, суперприбыль для бизнесменов. И достигается она, как правило, не качеством, а количеством.

Безумный креатив Черной пятницы оценил Артур Ломидзе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, выгодно ли покупать в Черную пятницу.