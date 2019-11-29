«Неземная красота»: Рената Литвинова покорила сеть голливудским образом

Российская актриса Рената Литвинова покорила фанатов, опубликовав новое фото на своей странице в Instagram. На снимке знаменитость позирует в образе звезды голливудских фильмов 90-х годов. Под объективами папарацци она демонстрирует элегантное платье в пол винного цвета. Эффектный образ дополняют аккуратные локоны, яркий макияж и массивные аксессуары.

В подписи к новому снимку Литвинова поинтересовалась у подписчиков, «как себя сохранить до новогодних праздников».

Instagram @renatalitvinovaofficiall

Отвечая на вопрос артистки, фолловеры сошлись во мнении, что женщине с такой сногсшибательной внешностью и безупречной фигурой не стоит переживать по этому поводу.

Красота 52-летней светской львицы пленила ее фанатов и не оставила мужчинам шанса отвести от знаменитости глаз. Пользователи не смогли устоять перед Литвиновой. В комментариях не нашлось места для критики.

«Неземная красота!»

«Богиня!»

«Королева!»

«Блин… Ну просто блеск. Грета Гарбо рядом бы простояла с уважением!» — отметили юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рената Литвинова выложила завораживающие фото в стиле ретро.