Украинская делегация сорвала выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств, который проходит в Женеве под эгидой Совета ООН по правам человека, пишут РИА Новости.

Когда российский представитель заговорил о ситуации в Крыму, представители Незалежной начали стучать табличками по столу, кричать, а некоторые даже попытались затеять потасовку. Впоследствии украинцы направили протест против российской делегации в секретариат, и в результате Бальбек был лишен права слова.

«Невозможно поверить, что подобные варварские выходки возможны в центре Старой Европы», — возмутился российский депутат.

Кроме этого, на заседании также было прервано выступление сербского представителя. После того, как делегат заявил, что неоднократно бывал в Крыму и не заметил там ущемление прав ни крымских татар, ни украинцев, делегация из Незалежной также выразила протест.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд ООН отклонил возражения России по иску Украины о нарушении двух конвенций.