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  4. Суд ООН отклонил возражения России по иску Украины о нарушении двух конвенций

Суд ООН отклонил возражения России по иску Украины о нарушении двух конвенций

, 21:30 | Игорь Рязов Видео 47

Судья Ахмед Юсуф отказался принимать во внимание аргументы российской стороны.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин

Международный суд ООН отклонил предварительные возражения России по иску Украины о нарушении двух конвенций. Об этом сообщает ФАН.

Украинская сторона подала иск в связи с предположением о нарушении Россией положений международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, а также конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В Киеве полагают, что данные обвинения должен рассматривать суд в Гааге. Москва настаивала на том, что рассмотрение дела не подпадает под юрисдикцию Международного суда ООН. Председательствующий судья Ахмед Юсуф заявил во время заседания, что возражения российской стороны не могут быть приняты во внимание.

Украина подала иск в Международный суд ООН в январе 2017 года. В нем власти страны обвинили Россию в нарушении двух упомянутых конвенций. Свои возражения РФ подала летом этого года во время предварительных слушаний.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД РФ действия Киева считают попыткой использовать Международный суд ООН против Москвы.

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