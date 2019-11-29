Экскурсовод из Дагестана Мамед в совершенстве владеет тремя языками, живо интересуется историей, и без труда отвечает даже на самые каверзные вопросы. А еще его называют дамским угодником, за смелые комплименты и легкий юмор. Всем хорош Мамед, вот только кровь у него не горячая, да и с дербентским акцентом не дружит.

В древней крепости Нарын-кала всех туристов теперь встречает первый на Северном Кавказе робот-экскурсовод. Он получил здесь имя, и зовут его Мамед.

Мамед родом из Пермского края. Российские разработчики создали его и отправили трудиться в древнейший город страны.

Робот говорит на русском, английском и турецком языках. Подстраивается под рост человека, распознает лица и речь, самостоятельно передвигается, объезжая препятствия. Мамед постоянно учится, он подключен к интернету, оттуда и загружает информацию. Он был бы рад рассказывать про цитадель Нарын-кала, построенную в VI веке, но туристы безотказного Мамеда постоянно просят станцевать.

Подробнее о необычном экскурсоводе в видеосюжете Мурада Магомедова.

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