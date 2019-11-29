Раскрыт новый новый способ кражи денег с банковских карт

Раскрыт новый способ мошенничества с банковскими картами. Как сообщил «Известиям» пользователь Facebook Серж Гатилов, теперь злоумышленники изображают роль жертвы. Они специально забывают кредитную карту в картоприемнике и ждут, пока она окажется в руках следующего посетителя.

Как только клиент вынимает кредитку из устройства, к нему подходит аферист, чтобы вернуть свою потерю. Однако проверяя баланс, он неожиданно обнаруживает, что со счета пропала сумма в размере от пяти до 15 тысячи. Поблизости тут же оказывается свидетель, который подтверждает, что с карты клиента банка действительно списали средства.

«Пострадавший» угрожает вызвать полицию, отмечая, что у него есть улика: на карте остались отпечатки пальцев пользователя, который вынул ее из картоприемника. В результате при помощи психологического давления невиновного человека заставляют заплатить.

«Это похоже на схему с игрой в наперстки, где тоже есть свидетели и актер. Также разыгрывается сценка», — отметил полковник МВД в отставке Евгений Черноусов.

По его словам, как правило, подобные махинации проходят, когда возле банкоматов не очень много людей.

Комментируя уловки мошенников, представитель компании «БКС Премьер» Николай Соколов посоветовал не поддаваться психологическому прессингу и спокойно вызвать полицию. По его словам, на картоприемниках есть камеры, а все операции по конкретной карте фиксируются банком, поэтому мошенникам не удастся обвинить непричастного к нарушению человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенники стали присваивать средства при помощи сервиса онлайн-переводов.