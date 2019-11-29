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Бывший премьер-министр Японии скончался в 101 год

, 6:49 | Карина Бернтгольц Срочная новость 34

Японское общественное телевидение сообщило о смерти Ясухиро Накасонэ.

Фото: www.globallookpress.com / Xinhua

Скончался бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасонэ, возглавлявший правительство страны с 1982 по 1987 год. На момент смерти ему был 101 год. О кончине видного политического деятеля сообщило японское общественное телевидение.

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