Скончался бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасонэ, возглавлявший правительство страны с 1982 по 1987 год. На момент смерти ему был 101 год. О кончине видного политического деятеля сообщило японское общественное телевидение.
Бывший премьер-министр Японии скончался в 101 год
Сегодня, 6:49 | Карина Бернтгольц Общество Срочная новость 34
Японское общественное телевидение сообщило о смерти Ясухиро Накасонэ.
Фото: www.globallookpress.com / Xinhua
Читайте также
+8° Днём +12°
Ночью +5°
Ночью +5°
64.10
0.13 70.57
0.13
0.13 70.57
0.13
Нашли ошибку?
Спасибо! Мы получили Ваше сообщение.
Последние новости
- 7:43
- Ветерану ВОВ пенсионный фонд в Волгограде отказал в президентской выплате
- 7:35
- «Лучший визажист»: Седокова похвасталась «профессиональным» макияжем от дочки
- 7:27
- Итальянский депутат сделал предложение своей невесте во время заседания
- 7:20
- Стоящая на коленях Лобода в образе «работницы цеха» заинтриговала фанатов
- 7:13
- Санкт-Петербург получил самую престижную туристическую премию
- 7:06
- «Чудо-папа»: Мельникова показала, как ее муж играет с годовалым сыном