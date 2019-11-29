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Космический корабль «Прогресс МС-12» упадет в Тихий океан около 17 часов

, 8:15 | Светлана Александрова Видео 45

Аппарат прибыл к МКС 31 июля за рекордные 3 часа 19 минут, совершив два витка вокруг Земли. Сегодня его отстыкуют от станции и уничтожат.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Roscosmos

Космический корабль «Прогресс МС-12», прибывший на Международную космическую станцию (МКС) 31 июля, в соответствии с программой полета, будет отстыкован от нее в 13:25 по московскому времени.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр управления полетами (ЦУП), в 16:39 двигатели космического грузовика должны включиться на торможение, затем он войдет в атмосферу Земли, где частично сгорит. Оставшиеся обломки, по расчетам специалистов, упадут примерно в 17:19 по московскому времени в несудоходной части Тихого океана.

На смену «Прогрессу МС-12» на МКС придет «Прогресс МС-13».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, его старт с космодрома Байконур первоначально был запланирован на 2 декабря, но его перенесли из-за сбоев, обнаруженных проверке бортовых. Теперь ожидается, что ракета-носитель «Союз» с грузовиком «Прогресс МС-13» отправится в космос 6 декабря.

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