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  4. Актер Вячеслав Гришечкин опроверг слухи о своем избиении в Москве

Актер Вячеслав Гришечкин опроверг слухи о своем избиении в Москве

, 10:19 | Ниса Мурзанаева Эксклюзивное интервью 16

Сообщалось, что на артиста в его собственной квартире напал приятель.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalya Loginova, 5-tv.ru

В сети появилась информация о том, что актера Вячеслава Гришечкина якобы избили в его квартире в Москве. Сообщалось, что знаменитость обратился за помощью к соседям, которые вызвали пострадавшему бригаду скорой помощи. Артист опроверг слухи о нападении.

«Глупость. Полная глупость вообще», — заявил кинозвезда.

Вячеслав Гришечкин утверждает, что чувствует себя прекрасно. При этом, по некоторым данным, у него была диагностирована травма головы. Однако артист якобы отказался от госпитализации.

По информации источников, на актера напал 24-летний студент Джимшит Б., которому Гришечкин однажды помог с регистрацией в столице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что избитый актер МХАТ им. Горького утверждает — на него напал новый худрук.

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