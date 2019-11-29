Актер Вячеслав Гришечкин опроверг слухи о своем избиении в Москве

В сети появилась информация о том, что актера Вячеслава Гришечкина якобы избили в его квартире в Москве. Сообщалось, что знаменитость обратился за помощью к соседям, которые вызвали пострадавшему бригаду скорой помощи. Артист опроверг слухи о нападении.

«Глупость. Полная глупость вообще», — заявил кинозвезда.

Вячеслав Гришечкин утверждает, что чувствует себя прекрасно. При этом, по некоторым данным, у него была диагностирована травма головы. Однако артист якобы отказался от госпитализации.

По информации источников, на актера напал 24-летний студент Джимшит Б., которому Гришечкин однажды помог с регистрацией в столице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что избитый актер МХАТ им. Горького утверждает — на него напал новый худрук.