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Какие нововведения ждут россиян с 1 декабря

, 12:19 Эфирная новость 49

С первого дня зимы вводится уголовная ответственность за продажу без рецепта дополнительных видов лекарств.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /CHROMORANGE / Bilderbox, 5-tv.ru

С декабря россиян ждет ряд нововведений.

Так, с первого числа все водители будут обязаны установить на автомобили зимние или всесезонные шины. Также вводится уголовная ответственность за продажу без рецепта дополнительных видов лекарств. Речь идет о сильнодействующих анальгетиках и противо-судорожных препаратах.

С начала зимы расширяется список товаров, подлежащих обязательной маркировке. В него войдут парфюмерия, автомобильные шины, некоторые предметы одежды и фотоаппараты.

Ну и, наконец, с декабря возвращается система распределения молодых специалистов. Коснется она пока лишь студентов- бюджетников медицинских вузов. Их будут направлять на работу в муниципальные и государственные клиники.

А вот на какую зарплату могут рассчитывать медики и другие бюджетники в следующем году — узнали журналисты еженедельника «Аргументы и факты». Свежий номер уже в продаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как не стать жертвой маркетологов в Черную пятницу.

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