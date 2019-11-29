Какие нововведения ждут россиян с 1 декабря

С декабря россиян ждет ряд нововведений.

Так, с первого числа все водители будут обязаны установить на автомобили зимние или всесезонные шины. Также вводится уголовная ответственность за продажу без рецепта дополнительных видов лекарств. Речь идет о сильнодействующих анальгетиках и противо-судорожных препаратах.

С начала зимы расширяется список товаров, подлежащих обязательной маркировке. В него войдут парфюмерия, автомобильные шины, некоторые предметы одежды и фотоаппараты.

Ну и, наконец, с декабря возвращается система распределения молодых специалистов. Коснется она пока лишь студентов- бюджетников медицинских вузов. Их будут направлять на работу в муниципальные и государственные клиники.

А вот на какую зарплату могут рассчитывать медики и другие бюджетники в следующем году — узнали журналисты еженедельника «Аргументы и факты». Свежий номер уже в продаже.

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