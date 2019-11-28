«Не завидуйте, самой завидно!» Пегова показала, как отдыхает на пляже

Российская актриса театра и кино Ирина Пегова подразнила подписчиков новой публикацией. Артистка поделилась видео на своей странице в Instagram, где прогуливается по пляжу в Ялте и распугивает чаек. Знаменитость попросила своих поклонников не завидовать ей, пока у нее есть возможность лицезреть такие приятные пейзажи.

«Хозяева пляжа, немного подвиньтесь!!! Я хочу тоже здесь понежиться!!! Довольная морда!!!» — подписала пост артистка.

На видео в сторис звезда отметила, что, находясь на пляже, вспоминает в такой момент Эдит Пиаф. Правда актриса уточнила, что французская певица была на океане, а не у моря.

Также Пегова подчеркнула, что на берегу Черного моря оказалась неслучайно: здесь проходят съемки очередной кинокартины, где звезда принимает участие. Однако ее фанаты все равно пожелали ей хорошего отдыха в такой приятной обстановке.

«Отличного отдыха!»;

«Какая красота! Наслаждайтесь!!!»;

«Иришка, шум моря — бальзам для человеческой души…рада за вас!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Пегова очаровала поклонников элегантным образом.