Юлия Михалкова рассказала, почему соблюдает Рождественский пост

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова призналась, что не любит афишировать часть своей жизни, связанной с верой, однако в этот раз она изменила свой принцип. Артистка рассказала на своей странице в Instagram, почему она соблюдает Рождественский пост.

«Чтобы отказаться от всего лишнего и сохранить в жизни только то, что действительно важно и ценно. В первую очередь это касается мыслей и поступков. И, конечно, еды. А вы соблюдаете Пост?» — поинтересовалась у юзеров звезда.

Instagram @mihalkova

Многие подписчики написали, что соблюдают пост, правда некоторым не удается строго его придерживаться. Также подписчики отметили красоту и очарование экс-участницы шоу «Уральские пельмени» и написали ей поздравления и комплименты в комментариях.

«Миленькая, с постом тебя»;

«Дорогая Юлечка!!! С приятным и радостным Рождественским постом!»;

«Прямо Аленушка из сказки!»;

«Очень красивая Юля», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» сразила подписчиков.