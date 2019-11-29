Юлия Михалкова рассказала, почему соблюдает Рождественский пост

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова призналась, что не любит афишировать часть своей жизни, связанной с верой, однако в этот раз она изменила свой принцип. Артистка рассказала на своей странице в Instagram, почему она соблюдает Рождественский пост.
«Чтобы отказаться от всего лишнего и сохранить в жизни только то, что действительно важно и ценно. В первую очередь это касается мыслей и поступков. И, конечно, еды. А вы соблюдаете Пост?» — поинтересовалась у юзеров звезда.
Многие подписчики написали, что соблюдают пост, правда некоторым не удается строго его придерживаться. Также подписчики отметили красоту и очарование экс-участницы шоу «Уральские пельмени» и написали ей поздравления и комплименты в комментариях.
«Миленькая, с постом тебя»;
«Дорогая Юлечка!!! С приятным и радостным Рождественским постом!»;
«Прямо Аленушка из сказки!»;
«Очень красивая Юля», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» сразила подписчиков.