«Суперская снегурочка»: Михалкова из «Уральских пельменей» сразила подписчиков

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова в своем аккаунте в Instagram после продолжительного перерыва порадовала поклонников новым фото. На снимке 36-летняя актриса позирует перед объективом в салоне элитного авто в шубе и меховом кокошнике с бусинами.

«Давно не виделись! Пока я активно занималась подготовкой к съемкам в новых передачах, в Instagram началась революция: ликвидируют лайки!» — написала в посте Юлия Михалкова.

По словам знаменитости, для ряда пользователей социальной сети это — настоящая трагедия. Юлия Михалкова считает, что данное нововведение является положительным моментом. Актриса уверена, что Instagram превратился в магазин с ценниками.

«Сто тысяч лайков — шедевр. Если только десять — увы, ты на обочине успеха. Друзья, шедевр — это не циферка под фото. Шедевр — это искренность, красота, вдохновение, талант!» — подчеркнула знаменитость.

Instagram @mihalkova

Подписчики Юлии Михалковой в ответ разразились комплиментами в комментариях под ее публикацией.

«Суперская снегурочка!»

«Впервые вижу меховой кокошник!»

«Юльчик, жжешь!»

«Вы, как всегда, бесподобны!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем Юлия Михалкова занимается после «Уральских пельменей».