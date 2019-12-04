Гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков зодиака

Апрель 2020-го начнется с соединения Юпитера с Плутоном в знаке Козерога. Такое положение принесет благоприятное разрешение тяжелых ситуаций, улучшение отношений между людьми и исцеление недугов.

Юпитер — планета-управитель Стрельца, самая массивная в Солнечной системе. Он олицетворяет человека, довольного собой, партнером, зарплатой. В целом — жизнью.

Плутон вовсе не таков. Будучи управителем Скорпиона, он покровительствует темным началам человеческой души, а также всему неизведанному и мрачному. В соединении Юпитера и Плутона в знаке Козерога 4–5 апреля, скорее всего, лидирующие позиции займет именно Юпитер. Не только из-за своих внушительных размеров, но и благодаря позитивному настрою Стрельца, перед которым не устоит даже такой нелюдим зодиакального круга, как Скорпион.

О том, как соединение Юпитера с Плутоном повлияет на знаки зодиака, читайте в материале 5-tv.ru.

♈ Гороскоп для Овна на апрель 2020-го

(21 марта — 19 апреля)

Гороскоп предсказывает, что Овны в апреле попадут под влияние Юпитера. Подобное положение планет будет подпитывать огненную натуру Овна. Уже поэтому первому знаку зодиака в этот период будут неведомы хандра или уныние. В мире, который создаст для себя Овен в апреле, будет ярко светить солнце, а на небе — ни облачка!

Предупреждение для Овна

Гороскоп для Овнов на апрель предсказывает благоприятный исход событий в работе и личной жизни. Это пусть и наполовину, но месяц Овнов, а потому в этот период знак может рассчитывать на поддержку звезд.

В первую его половину ваши дела будут идти строго в гору. Благодаря душевному теплу, которое в первые две недели будет переполнять Овнов, вокруг них будут формироваться кружки единомышленников. Позже кто-то из них может стать вашим другом.

Однако это будет продолжаться не всегда, ведь уже во вторую половину месяца среди звезд произойдут серьезные изменения. Последствия этих перемен непременно ощутят на себе представители первого знака зодиакального круга.

Влияние нелюдимого Плутона выразится в том, что в какой-то момент Овны устанут от встреч с друзьями и активного отдыха. Они захотят провести вечер пятницы не с компанией в баре, но дома в одиночестве. Пожалуй, единственное, чего Овнам стоит опасаться в 2020 году — это нехватка возможностей побыть наедине с мыслями.

♉ Гороскоп для Тельца на апрель 2020-го

(20 апреля — 20 мая)

Апрель традиционно знаменует в жизни Тельцов период накопления энергии. Их царствование начнется ближе к концу месяца. Апрель для Тельцов значит переходный переход из ипостаси рядового знака зодиака в полноправного властителя.

Предупреждение для Тельца

Гороскоп на апрель предсказывает Тельцам появление неплохих перспектив в профессиональной сфере. Однако личные дела и сдачу рабочих проектов лучше перенести на вторую половину месяца. Соединение Юпитера с Плутоном сдобрят жизнь Тельцов в первой половине апреля всяческими удачными обстоятельствами.

Коррективы внесет мрачный Плутон. Скажутся они на самочувствии второго знака зодиака. Избежать проблем со здоровьем можно будет с помощью утепления тела и заботе о ментальном его воплощении. С последним поможет посещение музея, театра, галереи, SPA, в конце концов!

♊ Гороскоп для Близнецов на апрель 2020-го

(21 мая — 21 июня)

Близнецы в апреле рискуют перегореть, но не от монотонной работы или изматывающих отношений. Виновником этого состояния будет сам третий знак зодиака. В апреле перед ним откроется множество шансов, которые он не захочет упускать.

Предупреждение для Близнецов

Звезды прогнозируют Близнецам в апреле массу новых знакомств и проектов. Среди последних будут не только те, за которые приятно браться. В их числе окажутся и такие, чье выполнение не доставит третьему знаку зодиака ни капли удовольствия. Однако сдать их нужно будет обязательно: по работе или учебе. В противном случае незавершенные дела дадут о себе знать в будущем!

Гороскоп на этот месяц для Близнецов предсказывает активный период, наполненный яркими событиями. Однако во избежание перегорания им рекомендуется быть более разборчивыми. Не все то золото, что блестит. Далеко не всякие ваши начинания в этом месяце приведут к успеху.

♋ Гороскоп для Рака на апрель 2020-го

(22 июня — 22 июля)

Апрель для Раков окажется богат на эмоции. Но не всегда это будут приятные чувства. Раки обладают более тонким мироощущением, чем остальные знаки зодиакального круга. Положение звезд сказывается на них сильнее, чем на некоторых других знаках зодиака.

По-своему они переживут и апрель месяц, который начнется с соединения Юпитера с Плутоном в Козероге. Такое положение звезд отразится на жизни четвертого знака зодиака неоднозначным образом. С одной стороны, Рака ожидает богатый на события месяц, с другой — не все из них окажутся приятными.

Предупреждение для Рака

Апрель для Раков несет целые океаны эмоций. Бурные выяснения отношений, хлопанье дверьми, разбитая посуда — атрибуты второго весеннего месяца для Раков. Хорошая новость состоит в том, что это не продлится долго. Уже после 5 апреля страсти пойдут на убыль. Контрастный союз великодушного экстраверта Юпитера с нелюдимым молчуном Плутоном в полной мере отыграется на жизни знака. Ваши дела пойдут в гору, настроение улучшится, в жизнь вернется покой и порядок.

Гороскоп на этот период предсказывает, что далеко не все Раки в полной мере ощутят на себе влияние звезд. Пожилые люди и особенно занятые мужчины вряд ли окажутся подвергнуты эмоциональным порывам. Беспокоиться стоит прекрасной половине человечества и, конечно, детям.

♌ Гороскоп для Льва на апрель 2020-го

(23 июля — 22 августа)

Апрель для Львов пройдет под эгидой переосмысления ценностей. Юпитер заставит четвертый знак зодиака задуматься о будущем. Точнее, о той его версии, которая сделает Льва счастливым. Звезды настаивают: самое время сконцентрироваться на том, чего вам действительно хочется. Юпитер обеспечит успех в любом вашем начинании, но это вовсе не значит, что так будет всегда. Дерзайте, пока не поздно!

А вот Плутон, в соединении с которым будет находиться Юпитер в начале апреля, наоборот, побудит Льва к анализу своего прошлого. В этот период пятый знак зодиака должен быть максимально честен не только со звездами, но и с самим собой. В апреле произойдет много такого, что будет иметь влияние на весь оставшийся год.

Предупреждение для Льва

Гороскоп на апрель 2020-го для Львов прогнозирует два периода: это спокойная первая половина месяца и вторая, потребующая от пятого знака зодиака задействовать сноровку и собранность. В такой ситуации будет правильно обратиться к внутренним энергетическим ресурсам.

Однако до 15-го числа Львы могут спать спокойно. Рабочие неурядицы и непонимания в семье могут иметь место уже после указанной даты. Львам не стоит впадать в панику! Там, где не подействуют уговоры, они всегда могут использовать свой грозный рев, а то и клыки.

♍ Гороскоп для Девы на апрель 2020-го

(23 августа — 22 сентября)

Судя по гороскопу, апрель 2020-го выйдет для Девы неоднозначным месяцем. В самом начале свою лепту в жизнь шестого знака зодиака внесет соединение Юпитера с Плутоном в Козероге. Архаические начала самой крупной планеты Солнечной системы по-своему повлияют на Деву в начале месяца. Звезды советуют шестому знаку зодиака не впадать в крайности и сохранять самообладание.

Предупреждение для Девы

В начале месяца Дева станет мнительнее обычного. Юпитер начнет диктовать свои устои, а влияние Плутона усилит негативные настроения Девы. Лучшее, что вы можете сделать в такой ситуации — это не поддаваться панике. Посмотрите на возникающие проблемы с философской точки зрения, и все у вас получится.

Гороскоп на апрель рекомендует Девам ослабить поводья и решать проблемы по мере их поступления: одними нервами ситуации не исправишь. Единственное верное оружие против неприятностей — это холодный ум и расчетливость. Стоит помнить, что самое темное время — перед рассветом. Уже с 15 апреля жизнь Девы наладится, а 21–22 апреля астрономы прогнозируют звездный дождь. Загадывайте желание, Девы!

♎ Гороскоп для Весов на апрель 2020-го

(23 сентября — 23 октября)

Апрель для Весов выдастся противоречивым месяцем. Соединение Юпитера с Плутоном выльется в стычки с кем-то более могущественным или просто старшим по возрасту. Но это не продлится долго, так как после 5 апреля соединение Юпитера с Плутоном постепенно сойдет на нет.

Предупреждение для Весов

Гороскоп предупреждает: апрель для Весов станет месяцем не только противоречивым, но динамичным. Первая половина проверит седьмой знак зодиакального круга на прочность. Ссоры и недопонимания будут иметь место до 15-го числа. Однако у вас есть шанс не только противостоять надвигающимся проблемам, но избежать их!

Гороскоп на этот месяц предсказывает, что осилить темную полосу Весам поможет врожденное чувство гармонии. Не позволяйте обстоятельствам управлять вами. Вместо того чтобы делать все самостоятельно — делегируйте рабочие обязанности. Звезды говорят, что вторая половина апреля пройдет в атмосфере согласия и взаимовыручки.

♏ Гороскоп для Скорпиона на апрель 2020-го

(24 октября — 22 ноября)

Для Скорпионов апрель 2020-го начнется с выяснения отношений. Далеко не всегда это будут повышенные голоса и битье посуды. Этот весенний месяц станет для Скорпионов периодом, когда придет время расставить точки над I, чего бы это ни стоило. Такое предсказание способно напугать многие знаки зодиака, но только не Скорпионов. Трезвый ум поможет им выйти победителями практически из любой ситуации, а эмоции со страстями восьмой знак припасет для дел интимных.

Предупреждение для Скорпиона

Юпитер в первой половине месяца попытается подавить личность Скорпионов. Восьмой знак зодиака ощутит себя маленьким винтиком большой системы. Мотивация и вдохновение понизятся. Упаднические настроения могут негативно сказаться и на здоровье Скорпиона. Чтобы избежать простуды — вооружитесь горячим чаем с лимоном. А вот победить поджидающие в этот период проблемы поможет терпение.

Гороскоп напоминает: уже во второй половине месяца ситуация улучшится. Желание действовать вернется к подопечному Плутона сразу, как только влияние Юпитера начнет ослабевать. Гороскоп на апрель для Скорпиона указывает на хорошие перспективы уже в 20-х числах месяца.

♐ Гороскоп для Стрельца на апрель 2020-го

(23 ноября — 21 декабря)

Стрельцы второй месяц весны встретят во всеоружии. Девятый знак зодиака будет готов буквально ко всему. Его огненная натура поспеет во все места и сразу. Продолжаться это будет до второй половины месяца. А вот уже с 14 апреля Стрельцы ощутят упадок сил и пониженную мотивацию. Выйти из этого состояния помогут семья и близкие люди.

Предупреждение для Стрельца

Несмотря на успешное начало месяца, в его второй половине удача отвернется от девятого знака зодиака. Звезды предсказывают кентавру финансовые проблемы, принятие ошибочных решений и даже разлад в семье. В такой ситуации мудрость и ответы на возникающие вопросы вы отыщите в себе самом.

Вместо того, чтобы брать проблемы штурмом, гороскоп советует Стрельцу абстрагироваться от всех проблем. Уделите больше времени семье. Выберитесь на природу. Побудьте наедине со своими мыслями. Именно в таких условиях Стрельцы найдут ключ ко всем вопросам, которые будут иметь место во второй половине апреля.

♑ Гороскоп для Козерога на апрель 2020-го

(22 декабря — 20 января)

Апрель для Козерогов станет плодотворным месяцем. Первая его половина для десятого знака зодиака пройдет под покровительством соединения Юпитера и Плутона. Великодушный Юпитер подпитает скупого на эмоции Козерога оптимизмом и дружелюбием. Дела пойдут в гору, в семье наступит покой и взаимопонимание. Ложку дегтя Козерогам придется отведать во второй половине апреля, однако уже к его концу все в жизни Козерога вернется на круги своя.

Предупреждение для Козерога

Апрельский гороскоп предсказывает Козерогам неравномерный период. Если первая половина месяца будет полна на благоприятные события, то уже с 14-го числа дела пойдут на спад. Затраченные усилия не дадут должного эффекта. Запущенные проекты окажутся не такими успешными, чем планировалось. В какой-то момент вы решите опустить руки. Звезды же советуют отставить фатализм и без страха смотреть в будущее.

Звезды предупреждают: в этот же период семья потребует к себе больше внимания. В какой-то момент Козерог окажется не у руля. Такая ситуация сначала собьет его с толку, а затем погрузит в упаднические настроения. Апрельский гороскоп призывает десятый знак зодиака не отчаиваться, ведь уже 22-го числа его жизнь вернется в привычное русло.

♒ Гороскоп для Водолея на апрель 2020-го

(21 января — 18 февраля)

Апрельский гороскоп для Водолея прогнозирует отличное начало. Предпоследний знак зодиака будет кипеть идеями. Все его проекты и даже личные начинания дадут хорошие результаты. Вдохновленные успехом Водолеи напрочь забудут об отдыхе. На первое место выйдут самореализация и достижения на профессиональном поприще. Целеустремленность — это похвально. Однако звезды предупреждают: Водолей рискует оказаться в полном одиночестве. Соблюдайте баланс между работой и личной жизнью!

Предупреждение для Водолея

До 15-го апреля Водолеи могут рассчитывать на поддержку звезд. Любые их начинания найдут поддержку и понимание окружающих. Во второй же половине месяца, когда влияние Юпитера закончится, Водолеям придется столкнуться с непониманием среди коллег и друзей. Однако случится это не только из-за положения звезд. Настоящая причина в том, что Водолеям не стоит опираться на одобрение окружающих. Не бойтесь стать белой вороной. Возможно, вещи, которые, не может оценить ваше ближайшее окружение, будут иметь успех у широкой аудитории.

♊ Гороскоп для Рыб на апрель 2020-го

(19 февраля — 20 марта)

Апрель станет для Рыб очень динамичным месяцем. Гороскоп предсказывает последнему знаку зодиака сезонные проблемы со здоровьем в первой половине. Избежать этого можно будет, прислушавшись к голосу разума. Для этого достаточно ознакомиться с прогнозом погоды на завтра. Остальное оставьте звездам.

Русский апрель коварен и весьма неоднозначен. Хотя бы по этой причине Рыбам стоит перестать грезить о теплых краях и начать одеваться по погоде. Выражаясь проще: не пытайтесь убежать от проблем или обмануть себя. Просто возьмитесь за дело и доведите его до конца.

Предупреждение для Рыб

Гороскоп прогнозирует эмоциональный подъем у Рыб в первой половине апреля. Ваша улыбка притягивает к вам новых людей. В семье царит гармония, на работе — плодотворный период. В какой-то момент Рыбы захотят поделиться внутренней гармонией с теми, кто в этом нуждается. Вас ожидают частые разъезды, постоянное общение. Возможно, в вашу жизнь вернется кто-то из прошлого. Однажды вас перестанет хватать на всех, кто желает с вами сходить в кино или выпить кофе. В таком случае правильнее будет сбавить обороты и отсидеться дома в компании сериала и чашечки чая.

Апрельский гороскоп прогнозирует Рыбам успешный период в общественной жизни. Их ожидает масса разъездов и встреч с очень разными людьми. При таких обстоятельствах следует дозировать общение с малоприятными личностями, чтобы сфокусироваться на тех, кто действительно в вас нуждается. В противном случае есть риск перегореть.