В Москве сегодня второй день саммита «Россия — Африка». На площадках форума строятся новые логистические коридоры и подписываются соглашения, которые помогут Африканскому континенту противостоять экономическому давлению Запада. За ходом пленарного заседания и самыми яркими заявлениями следит корреспондент «Известий» Николай Иванов.

На приезд делегаций отвели по протоколу целых два часа. Общее фотографирование перед началом пленарного заседания.

«Вот такой ажиотаж перед совместным фотографированием лидеров африканских государств», — сказал корреспондент.

Лидеры 23 государств, главы делегаций заняли целых три ступеньки в Андреевском зале.

Александровский зал Кремля. Именно он выбран в качестве локации для пленарного заседания саммита. За большими круглым столом — представители практически всех стран Африки. На рабочих столах футляры с шариковыми ручками, на них изображен Кремль.

Здесь наглядно, как выглядит многополярный мир. Круглый стол. Все равны.

«Мы естественные союзники в построении многополярного, подлинно демократического миропорядка. Миропорядка, свободного от диктата и двойных стандартов, осованного на уважении норм международного права и базовых принципов устава ООН. При чем во всей их полноте и взаимосвязи», — сказал президент России Владимир Путин.

Африка развивается быстрее других регионов мира, это регион будущего.

«Россия была и заинтересована в том, чтобы страны Африки защищали свой суверенитет, уверенно росли, укрепляли экономику и социальную сферу. Для решения этих задач готовы и дальше сообща работать с вамии по всем этим направлениям», — сказал президент России Владимир Путин.

А вот Европа сейчас далека от единства. После звонка лидеров Норвегии и Финляндии Владимиру Путину некоторые, например датчане, прямой разговор с российским президентом не поддержали.

«Там разнобой. В частности, даже соседи Финляндии и Норвегии высказывают возмущение на этот счет. С нашей стороны мы таких вещей не ожидали, конечно, потому что мы считали, что этот разговор был согласован, по крайней мере, с ведущей европейской тройкой», — сказал помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

В это время Россия и Африка продолжают обсуждать, как сотрудничать в энергетике, в науке, медицине, транспорте. Россия готова предоставлять пакетные услуги вплоть до подготовки кадров.

«Наша общая задача: сделать перевозки максимально удобными и безопасными, полностью отвечать запросам людей и бизнеса. Ключевой вектор этого взаимодействия мы видим в развитии и обмене технологиями, надежных логистических коридоров и подготовке нового поколения специалистов», — сказал министр транспорта РФ Дмитрий Ядров.

В Африке знают: если что — Москва поможет. Сегодня последний день саммита.

«В шестидесятых годах СССР поддержал африканцев в борьбе с колониализмом Запада. Сегодня Россия, продолжая это великое дело, помогает африканским странам твердо противостоять неоколониализму Запада. Сегодня Африка резко наращивает свой геоэкономический вес», — сказал советник презиента РФ Антон Кобяков.

Москва показала: у гостеприимства нет границ.

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