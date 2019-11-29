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Николай Басков снял себя на видео, лежа рядом с мужчиной

, 19:47 | Мия Субботина Видео 206

Певец поделился роликом со студии, где сейчас работает над своим новым альбомом.

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Фото, видео: Instagram @nikolaibaskov

Певец Николай Басков опубликовал видео в сторис на своей странице в Instagram, где лежит на диване рядом с мужчиной. По словам артиста, так они с командой трудятся над его новым альбомом.

«В общем, мы работаем. То есть мы лежим, а звукорежиссер работает», — говорит Басков.

Instagram @nikolaibaskov

После сказанного артист пропел строчку из песни: «Мы искали друг друга».

Сейчас артист вовсю работает над выходом своего нового музыкального альбома, поэтому большую часть времени проводит в студии. Известно, что ему помогает готовить пластинку Алексей Романоф — автор и композитор песен группы «Винтаж» и других исполнителей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, из-за чего началась «драка» Николая Баскова и Игоря Крутого.

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