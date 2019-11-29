С легендарной советской разведчицей Гоар Вартанян простились в Москве

В Москве простились с легендой советской разведки — Гоар Вартанян. На траурную церемонию приехали президент Армении Армен Саркисян, руководители Службы внешней разведки России.

Гоар Вартанян похоронили на Троекуровском кладбище рядом с супругом. Вместе они входили в антифашистское подполье, несколько десятилетий работали на нелегальном положении в разных странах, добывая информацию под грифом «секретно». Огласку получила лишь одна их операция. Они помогли сорвать покушение немецких спецслужб на лидеров стран антигитлеровской коалиции — Сталина, Рузвельта и Черчилля. Об этом снят фильм «Тегеран-43».

Гоар Вартанян было 93 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что биограф семьи Вартанян рассказал об ушедшей из жизни легендарной разведчице.