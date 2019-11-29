Кража века в Дрездене: обещана награда €500 за информацию о сокровищах

Полмиллиона евро за помощь в раскрытии ограбления века пообещала выплатить полиция Дрездена. Награду получит тот, кто предоставит информацию, полезную для следствия. Если осведомителей будет несколько, сумму разделят между ними.

Пока же найти похищенные бриллианты XVIII века не удается.

Злоумышленники проникли в хранилище «Зеленый свод» через окно, и с помощью топоров разбили витрины с драгоценностями. Накануне полиция сообщила, что преступников было четверо. После ограбления они скрылись на автомобиле, который позже сожгли.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео дерзкого ограбления сокровищницы Дрездена «Зеленый свод».