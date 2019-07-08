2020-й объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

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Соответствующий указ в понедельник, 8 июля, подписал президент РФ Владимир Путин.

Фото : ТАСС/Бобылев Сергей

Президент России Владимир Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы. Об этом говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.

Документ подписан российским лидером и вступил в силу 8 июля.

Правительству России поручено обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий в рамках Года памяти в течение месяца. Их организация и проведение возложена на оргкомитет «Победа» под руководством главы администрации президента РФ.

9 мая 2020 года исполнится 75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о продлении до конца 2020 года контрсанкций в отношении ряда стран, принявших ограничительные меры против России.

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