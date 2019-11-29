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Рита Дакота снялась топлес в кожаных штанах

, 20:40 | Мия Субботина Фото 563

Звезда поделилась соблазнительным снимком в своем Instagram-аккаунте.

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Фото, видео: Instagram @ritadakota

Певица Рита Дакота поделилась откровенным снимком с подписчиками на своей странице в Instagram. Артистка предстала полуобнаженной в кожаных лосинах, которые очень соблазнительно подчеркнули ее стройные ноги и аппетитные ягодицы. Таким эротичным кадром знаменитость поделилась в честь акции «черная пятница».

Instagram @ritadakota

Поклонники положительно отреагировали на такое откровенное фото молодой мамы. Фанаты отметили притягательную фигуру артистки и написали ей хвалебные комментарии под постом.

«Красотка»;

«Отличная фигурка»;

«Рита!!! Ты идеал!!!»;

«И пусть все мужчины давятся слюной глядя на это фото. Ты просто бомба!!!!!»;

«Какой горячий кадр. Бесподобно», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Дакоты и Соколовского порадовала подписчиков пением.

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