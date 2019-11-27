  1. Пятый канал
  4. Дочь Дакоты и Соколовского порадовала подписчиков пением

Дочь Дакоты и Соколовского порадовала подписчиков пением

, 5:24 | Мия Субботина Видео 165

Теперь знаменитая мама задумалась, кем же станет Мия, когда вырастет.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @ritadakota

Певица Рита Дакота поделилась видео с участием своей дочки Мии. Недавно малышка отпраздновала двухлетие и на записи что есть сил поет посвященную себе же известную композицию «Happy Birthday to You». Знаменитость не смогла утаить от подписчиков такой контент и разметила видео на своей странице в Instagram.

«Можно просто оставить это здесь? Интересно, кем же станет Мия, когда вырастет? Есть идеи?» — поинтересовалась у юзеров знаменитость.

Instagram @ritadakota

Также Рита решила подшутить над своей малышкой и сравнила пение дочки и зайца из «Ну, погоди!»: в конце видео она добавила фрагмент из мультика, где заяц самозабвенно исполнял неаполитанскую песенку «O sole mio».

Комментаторы пришли в восторг от записи и тут же засыпали Риту предположениями, кем же станет Мия. Большинство из них уверены, что дочь двух певцов несомненно сама выберет сцену.

«Конечно рок-звезда»;

«Оперной дивой, думаю»;

«Смотря на Мию, мне всегда она казалась похожей на Аллу Пугачеву. Теперь понятно, певица растет», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Рита Дакота после липосакции показала идеальную фигуру на пляже.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.02
0.26 70.52
0.21
Гороскоп на 27 ноября: Венера в Близнецах принесет легкость в общении с противоположным полом

Последние новости

13:08
Семнадцатилетнюю девушку изнасиловали и убили во время свидания в Приморье
12:55
Беременная Анастасия Костенко прилетела из Турции и сразу оказалась в больнице
12:45
Девять кадетов пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом под Иркутском
12:38
«Твой Адам где-то страдает!»: Голая Ольга Орлова взорвала Instagram
12:32
Исполнитель роли Гендальфа рассказал, почему так долго скрывал свою гомосексуальность
12:24
Московский чиновник-антимонопольщик жестоко избил мать

Сейчас читают

«Бомба и ходячий секс!» Дарью Мороз заподозрили в попытке вернуть Богомолова
Гороскоп на 27 ноября: Венера в Близнецах принесет легкость в общении с противоположным полом
«Не стыдно такое выставлять?» Дарья Мороз смутила фанатов фото без макияжа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]