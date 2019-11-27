Дочь Дакоты и Соколовского порадовала подписчиков пением

Певица Рита Дакота поделилась видео с участием своей дочки Мии. Недавно малышка отпраздновала двухлетие и на записи что есть сил поет посвященную себе же известную композицию «Happy Birthday to You». Знаменитость не смогла утаить от подписчиков такой контент и разметила видео на своей странице в Instagram.

«Можно просто оставить это здесь? Интересно, кем же станет Мия, когда вырастет? Есть идеи?» — поинтересовалась у юзеров знаменитость.

Instagram @ritadakota

Также Рита решила подшутить над своей малышкой и сравнила пение дочки и зайца из «Ну, погоди!»: в конце видео она добавила фрагмент из мультика, где заяц самозабвенно исполнял неаполитанскую песенку «O sole mio».

Комментаторы пришли в восторг от записи и тут же засыпали Риту предположениями, кем же станет Мия. Большинство из них уверены, что дочь двух певцов несомненно сама выберет сцену.

«Конечно рок-звезда»;

«Оперной дивой, думаю»;

«Смотря на Мию, мне всегда она казалась похожей на Аллу Пугачеву. Теперь понятно, певица растет», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Рита Дакота после липосакции показала идеальную фигуру на пляже.