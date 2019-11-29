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Полицейские застрелили мужчину, напавшего с ножом на прохожих в Лондоне

, 17:58 | Нюра Незванова Видео 137

По данным Скотланд-Ярда, злоумышленник успел ранить нескольких человек.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Om1, Telegram @stormdaily

Полицейские ликвидировали мужчину, который напал с ножом на прохожих, недалеко от Лондонского моста в столицы Великобритании.

По сообщениям Скотланд-Ярда, злоумышленник успел ранить нескольких человек. Их состояние неизвестно.

Ранее публиковалась противоречивая информация, ряд СМИ писал, что неизвестные люди устроили стрельбу на Лондонском мосту, затем появлялись данные о перестрелке в автобусе. Однако официальные комментарии Скотланд-Ярда, опровергли эти сообщения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Лондоне со стрельбой задержали водителя, протаранившего машину украинского посла.

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