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Победитель конкурса «Лидеры России» провел образовательные лекции для пожилых людей

, 20:13 | Анастасия Игонина Эксклюзивное интервью 31

Петербуржцы смогли повысить свою финансовую, юридическую и оздоровительную грамотность.

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Фото, видео: YouTube @Лидеры России, 5-tv.ru

Для пожилых петербуржцев провели цикл лекций, направленный на повышение их финансовой, юридической и оздоровительной грамотности. Организовал мероприятие победитель конкурса «Лидеры России» 2018–2019 годов Владимир Остроменский.

В течение дня для горожан провели несколько блоков лекций. Петербургским пенсионерам и людям предпенсионного возраста объяснили, как грамотно распределить свои доходы и не стать жертвами мошенников, которые различными путями могут пытаться отобрать деньги.

5-tv.ru

«Сегодня очень быстро меняется мир, не все за этим успевают. В век цифровизации очень сложно получить информацию, которая тебе действительно будет полезно. Второй очень важный момент — людям надо общаться. На наших семинарах люди могут общаться между собой, задавать друг другу вопросы, рассказывать о своем опыте», — сообщил Остроменский.

В рамках юридического блока слушателей научили правильно общаться с различными государственными и региональными структурами — правильно составлять обращения и заявления, верно трактовать сложные официальные ответы структур и выстраивать свои дальнейшие действия.

На лекции по повышению оздоровительной грамотности пожилым жителям Петербурга объяснили, как распознать мошенников, которые пытаются заработать на продаже фиктивных или поддельных лекарств. Слушатели также узнали, как не попасться на удочку аферистов, предлагающих сомнительные медицинские практики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что победитель конкурса «Лидеры России» провел урок финансовой грамотности для школьников.

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