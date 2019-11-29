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  4. Задержаны родители 9-летнего мальчика, найденного убитым в Екатеринбурге

Задержаны родители 9-летнего мальчика, найденного убитым в Екатеринбурге

, 22:58 | Марина Неруцких 204

Тело забитого до смерти ребенка было найдено в лесу. По одной из версий, малыша убили на религиозной почве.

Фото: Известия / Алексей Майшев

Отца и мать девятилетнего мальчика, найденного убитым в Екатеринбурге задержали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах региона.

По информации агентства, отца ребенка нашли в Башкортостане.

«Родители ребенка задержаны. Отца правоохранительные органы сегодня обнаружили в Башкирии», — цитирует собеседника агентство.

Тело девятилетнего мальчика со следами пыток было обнаружено накануне в Чкаловском районе Екатеринбурга. По одной из версий, мальчик мог стать жертвой секты.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании матери младенца, упавшего с восьмого этажа во Владивостоке.

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