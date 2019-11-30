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  4. «Ого-гошеньки!»: Сотникова в соломенной шляпе лишила поклонников дара речи

«Ого-гошеньки!»: Сотникова в соломенной шляпе лишила поклонников дара речи

, 0:31 | Анастасия Игонина Фото 109

Для того чтобы сразить своих фанатов наповал, фигуристке оказалось достаточно надеть шляпку и платье.

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Фото, видео: Instagram @buzova86adelina_sotnikova14

Аделина Сотникова поделилась с поклонниками стильным фото. Снимок в элегантном образе появился на странице фигуристки в Instagram.

В кадре Сотникова позирует, сидя рядом со стулом с деревянными подлокотниками. На спортсменке темный длинный пиджак и облегающее бежевое платье. Завершает образ соломенная шляпа с широкими полями.

«Для кого-то ангел, для кого-то черт. Главное — я знаю кто я для себя. Остальное совсем неважно», — поделилась мыслями Ангелина.

Instagram @buzova86adelina_sotnikova14

Поклонники олимпийской чемпионки пришли в абсолютный восторг при виде нового снимка. Многие не смогли подобрать слов, чтобы описать свои впечатления, и высказались при помощи смайликов. Те же, кто сумел сохранить дар речи, были немногословны.

«Ого-гошеньки!»

«Безумно красивая!»

«Шикарная!» — написали фолловеры Сотниковой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сотникова дала гадалке два миллиона рублей, чтобы вернуть хоккеиста из «Ак Барса».

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