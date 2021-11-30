День Григория Чудотворца: что можно и категорически нельзя делать 30 ноября

Православные верующие 30 ноября почитают память Григория Чудотворца. Этот святой знаменит стремлением к поиску смысла жизни, который обрел только после прочтения Евангелия.

В старину на день Григория люди устраивали масштабные праздники и гуляния. Взрослые и дети, катаясь на санках с горы, старались уехать как можно дальше, чтобы наступающий год был более удачным.

Что можно делать 30 ноября

Издревле считается, что сон, который приснится в это день, будет обязательно вещим, поэтому люди старались детально запоминать свои ночные грезы.

Перед началом дня было принято ходить в баню, чтобы наполнить свое тело здоровьем на весь будущий год. Обязательным условием успеха в новом году было выполненное обещание. Люди верили, что в этот день нужно исполнить долг перед собой, тогда все плохое останется в прошлом.

Как и все другие праздники, день памяти Григория Чудотворца всегда отмечался в кругу семьи. По поверью, это должно было сплотить узы брака и принести благополучие. Члены семьи избегали ссор и никогда не покидали свой дом. Народ верил, что это приведет к несчастью.

Что нельзя делать 30 ноября

В этот день ни в коем случае не меряйте чужие обручальные кольца — принесет несчастье.

Не следует отправлять в дальний путь. Лучше перенесите поездку.

Постарайтесь не ссориться друг с другом. Будьте дружественными и приветливыми.

Кроме того, 30 ноября нельзя стричься - на Руси верили, что тот, кто укоротит себе сегодня волосы, сократит продолжительность своей жизни, пишет ytro.news.

Приметы на 30 ноября

В день Григория Чудотворца наши предки подходили к колодцу и внимательно прислушивались к воде. Тихая жидкость сулила теплую и мягкую зиму. Шумная вода говорила о предстоящих морозах и снегопадах.

Хорошая погода 30 ноября говорила о малоснежной и не морозной зиме, а плохая — наоборот.

Сны на день Григория Чудотворца всегда вещие

Если этот день у вас как-то будет связан с числом «3», то это говорит о грядущем успехе.

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