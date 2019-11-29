Три человека погибли и двое пострадали в ДТП в Псковской области

Семья из трех человек погибла в результате ДТП в Псковской области. Авария произошла вечером 29 ноября в Себежском районе на трассе Опочка — Дубровка — граница с Белоруссией.

Как стало известно 5-tv.ru, 38-летнему водителю Mazda стало плохо за рулем. Мужчина потерял управление, и автомобиль съехал с дороги в кювет. В результате аварии на месте происшествия погиб водитель, его 34-летняя супруга и 16-летняя дочь.

Еще две пассажирки Mazda в возрасте 15 и 17 лет с переломами доставлены в Себежскую районную больницу.

В настоящий момент на месте ДТП работают следователи. Автоинспекторы выясняют всю картину произошедшего.

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