Астролог рассказал, когда нужно завершить важные дела 2019 года

Глава Русской астрологической школы, народный академик Александр Зараев рассказал, когда нужно завершить важные дела уходящего года. По его словам, работу над значимыми проектами стоит прекратить уже 26 декабря. Оптимальным вариантом будет, закончить со всем до 21–22 декабря. Об этом Зараев рассказал в интервью радио Sputnik.

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Астролог утверждает, что период коридора затмений с 26 декабря по 10 января ознаменуется для всех неожиданными событиями и ощущением нестабильности. Эксперт советует не начинать в это время работу над какими-либо проектами. Создавать что-то новое следует лишь после 25 января.

По словам Зараева, переломным моментом станет 26 декабря — в этот день произойдет солнечное затмение, которое в корне изменит жизни людей. Однако окунаться с головой в новые проекты астролог рекомендует именно с 25 января. Если до этого момента решить все старые вопросы, дела обязательно пойдут в гору.

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