Гороскоп на 30 ноября: растущая Луна сулит перемены в личной жизни

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 30 ноября, представителям всех знаков зодиака стоит пересмотреть свои отношения с некоторыми людьми в своем окружении. Кому-то стоит избавиться от токсичных друзей. А некоторым, напротив — срочно нужно открыть свое сердце тем, кто давно пытается занять в нем место.
♈ Овен
Овны, вы много работали, чтобы построить отношения, основанные на любви, доверии и честности. Не позволяйте своему уму обмануть вас и показать то, чего не существует. Если вы уклоняетесь от трудного разговора, потому что считаете, что он может испортить ситуацию, знайте, вас сдерживают ваши убеждения. Откройте свое сердце и честно расскажите о том, что чувствуете. Те, кто готов заботиться о вас, сами сделают шаг навстречу после такого признания.
Космический совет: откройте свое сердце и честно расскажите о том, что чувствуете.
♉ Телец
Оглянитесь вокруг! Вы поймете, что живете жизнью, которая предлагает вам безопасность, стабильность, радость и изобилие, Тельцы. Ваши отношения также предоставляют вам комфорт, который вам необходим, чтобы чувствовать себя в безопасности. Поблагодарите судьбу за то, что имеете.
Космический совет: поблагодарите судьбу за то, что имеете.
♊ Близнецы
Жемчужины мудрости любезно предоставлены Дипаком Чопрой: «Лучший способ использовать воображение — это творчество. Худший способ использовать воображение — это беспокойство». Каким способом пользуетесь вы, Близнецы? Страдать из-за вещей, которые еще даже не случались и, вероятно, никогда не будут — все равно что страдать из-за них дважды. Знайте, каждая мысль, которая приходит вам в голову, и каждое произнесенное вами слово, заряжены сильным намерением. Начиная с сегодняшнего дня, умело используйте силу своего подсознания.
Космический совет: отставить панику!
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♋ Рак
Давайте поговорим о саморазрушительных моделях, Рак. Как вы заполняете так называемую пустоту? Находите ли вы комфорт в еде и алкоголе, или вы обращаетесь к токсичным отношениям, чтобы получить временную передышку от боли? Вы находитесь на пути в ад, и только вы можете предотвратить ужасную ошибку. Если ваше психологическое состояние уже вызывает беспокойство — обратитесь к терапевту. В заботе о своем здоровье нет ничего постыдного.
Космический совет: пора прекратить заниматься саморазрушением.
♌ Лев
Это конец одиночества, Львы? Кажется, начинается новое приключение. Вы не будете знать ответа наверняка, пока не прислушаетесь к своему сердцу. Сознательно отпустите старые истории из своей жизни. Все повороты судьбы случатся чуть позже — а может быть, вы просто поймете их суть спустя некоторое время. Вам может потребоваться несколько лет, чтобы понять, почему это событие превратило вас из гусеницы в бабочку. А пока продолжайте действовать в соответствии с вашей высшей мудростью.
♍ Дева
Когда вы решаете построить жизнь с кем-то, важно сохранить канал связи открытым. Будьте сострадательны и восприимчивы к потребностям друг друга. Если вы не научитесь видеть вещи глазами друг друга, о каком взаимопонимании речь?
♎ Весы
Любовь редко понимает логику или обоснование. В большинстве случаев это похоже на американские горки эмоций. Но хорошо то, что вам не нужно проходить только взлеты и падения. Обратитесь к своему лучшему другу или любовнику за эмоциональной поддержкой, которая вам нужна в данный момент. Однако вам нужно помнить, что их подход к исцелению может отличаться от вашего. Если они помогают вам увидеть другую сторону истории, знайте, что это для вашего блага.
Космический совет: обратитесь к близким за поддержкой, в которой нуждаетесь.
♏ Скорпион
Часто мы поступаем не так, как стоило бы, не потому, что хотим причинить кому-то вред, а потому, что хотим защитить свое собственное эго в сделке. Напоминайте себе о своей силе и потенциале. Когда вы беретесь за что-то, вы вдохновляете другого сделать то же самое.
♐ Стрелец
Иногда мы настолько увлечены идеей получения любви от определенного человека, что забываем замечать миллионы способов, которыми жизнь заботится о нас, поддерживает нас в нашей миссии и помогает нам испытать радость. Измените свое отношение к происходящему с вами.
Космический совет: измените свое отношение к происходящему с вами.
♑ Козерог
Мы принимаем ту любовь, которую, по нашему мнению, заслуживаем. Поймите, наша идея любви тесно связана с тем, как мы воспринимаем себя и свою самооценку. Обнаружив, что ставите под сомнение роль других в своей жизни, воспринимайте это как знак того, что что-то внутри вас должно быть исцелено. Прекратите сомневаться в своем статусе, Козероги! Вы заслуживаете всего хорошего в мире.
♒ Водолей
Сегодняшний день приносит с собой напоминание о том, что вы можете оказаться в мире иллюзий. Ваша неспособность ясно видеть вещи мешает вашим межличностным отношениям. Может, с кем-то давно пора перестать общаться? Подумайте об этом.
Космический совет: проведите ревизию среди своего окружения.
♊ Рыбы
Посмотрите, как вы превращаете свои раны в мудрость и продвигаетесь вперед с достоинством и изяществом. Это момент для вас, Рыбы, и Вселенная гордится вашей решимостью. На межличностном фронте стоит проявить честность. Возьмите на себя ответственность за свои мысли и действия.
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