Гороскоп на 30 ноября: растущая Луна сулит перемены в личной жизни

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 30 ноября, представителям всех знаков зодиака стоит пересмотреть свои отношения с некоторыми людьми в своем окружении. Кому-то стоит избавиться от токсичных друзей. А некоторым, напротив — срочно нужно открыть свое сердце тем, кто давно пытается занять в нем место.

♈ Овен

Овны, вы много работали, чтобы построить отношения, основанные на любви, доверии и честности. Не позволяйте своему уму обмануть вас и показать то, чего не существует. Если вы уклоняетесь от трудного разговора, потому что считаете, что он может испортить ситуацию, знайте, вас сдерживают ваши убеждения. Откройте свое сердце и честно расскажите о том, что чувствуете. Те, кто готов заботиться о вас, сами сделают шаг навстречу после такого признания.

Космический совет: откройте свое сердце и честно расскажите о том, что чувствуете.

♉ Телец

Оглянитесь вокруг! Вы поймете, что живете жизнью, которая предлагает вам безопасность, стабильность, радость и изобилие, Тельцы. Ваши отношения также предоставляют вам комфорт, который вам необходим, чтобы чувствовать себя в безопасности. Поблагодарите судьбу за то, что имеете.

Космический совет: поблагодарите судьбу за то, что имеете.

♊ Близнецы

Жемчужины мудрости любезно предоставлены Дипаком Чопрой: «Лучший способ использовать воображение — это творчество. Худший способ использовать воображение — это беспокойство». Каким способом пользуетесь вы, Близнецы? Страдать из-за вещей, которые еще даже не случались и, вероятно, никогда не будут — все равно что страдать из-за них дважды. Знайте, каждая мысль, которая приходит вам в голову, и каждое произнесенное вами слово, заряжены сильным намерением. Начиная с сегодняшнего дня, умело используйте силу своего подсознания.

Космический совет: отставить панику!

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♋ Рак

Давайте поговорим о саморазрушительных моделях, Рак. Как вы заполняете так называемую пустоту? Находите ли вы комфорт в еде и алкоголе, или вы обращаетесь к токсичным отношениям, чтобы получить временную передышку от боли? Вы находитесь на пути в ад, и только вы можете предотвратить ужасную ошибку. Если ваше психологическое состояние уже вызывает беспокойство — обратитесь к терапевту. В заботе о своем здоровье нет ничего постыдного.

Космический совет: пора прекратить заниматься саморазрушением.