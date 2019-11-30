Два человека пострадали в тройном ДТП в центре Петербурга

В ДТП из трех машин в центре Петербурга пострадали два человека. Авария с участием легковушек произошла рано утром на Литейном проспекте.

Судя по видео, которое очевидцы выложили в сеть, от удара одну из машин откинуло на столбики ограждения тротуара. Еще одну иномарку развернуло носом напротив движению автомобильному потоку. Третий автомобиль вероятно задело по касательной.

Как стало известно 5-tv.ru, в результате дорожного происшествия один человек получил тяжелые травмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смертельном ДТП в Красноярском крае. В результате столкновения легковушки с фурой, грузовик раздавил семью из пяти человек.