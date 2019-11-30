Ответочка Галкину: Киркоров показал свой вагон для турне со спальней и душем

Супервагон Филиппа Киркорова для гастролирования попал на видео в Instagram. Певец снял в нем шутливый ролик с импресарио из Ижевска Борисом Рубиновским.

Вагон «короля эстрады» не уступает номеру в отеле. В кадре виден просторный санузел, отделанный дорогим деревом, с душевой кабиной, унитазом, и раковиной с позолоченным краном. В нем партнер певца по скетчу помыл руки.

После этого Рубиновский открыл дверь и попал в спальню. На широкой кровати его встретил исполнитель. Комната с длинным окном оформлена в том же стиле, что и санузел. Помимо спального места там стоит шкаф, стол и комод с телевизором и DVD-проигрывателем.

Instagram @fkirkorov

«Филипп Киркоров? А ты что тут делаешь?» — спросил вошедший в спальню звезды импресарио.

«А я тебя узнал! Ты Боря из ролика Максима Галкина», — сказал артист.

После Борис предложил звезде спеть его «любимую» песню из собственного репертуара — «Снег». В процессе Филипп приоткрыл входную дверь и проводил гостя за порог.

«Я тебя люблю навсегда», — закончил куплет Рубиновский.

«У тебя хороший вкус. До свидания», — ответил певец, и захлопнул дверь.

«Боже мой… эти поклонники Галкина…» — посетовал в заключении Киркоров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров привез детям Галкина чемодан игрушек.