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Ограбление кондуктора трамвая с использованием огнетушителя попало на видео

, 16:47 | Нюра Незванова Эксклюзивное видео 68

Злоумышленники украли четыре тысячи рублей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Horst Galuschka; 5-tv.ru

Неизвестные злоумышленники совершили нападение на кондуктора трамвая в Петербурге. Видео происшествия опубликовал телеканал 78.

На кадрах видно, как некий человек, закрывший лицо шарфом, с огнетушителем в руках подходит к сотруднику общественного транспорта и распыляет его ему в лицо. Затем злоумышленник забирает 2,9 тысячи рублей выручки и 1,3 тысячи личных денег кондуктора.

Инцидент произошел в поселке Стрельна около 22 часов вечера.

Полицейские ведут розыск преступника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три человека получили огнестрельные ранения в ходе конфликта в Москве.

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Ограбление кондуктора трамвая с использованием огнетушителя попало на видео

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