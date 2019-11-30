Ограбление кондуктора трамвая с использованием огнетушителя попало на видео

Неизвестные злоумышленники совершили нападение на кондуктора трамвая в Петербурге. Видео происшествия опубликовал телеканал 78.

На кадрах видно, как некий человек, закрывший лицо шарфом, с огнетушителем в руках подходит к сотруднику общественного транспорта и распыляет его ему в лицо. Затем злоумышленник забирает 2,9 тысячи рублей выручки и 1,3 тысячи личных денег кондуктора.

Инцидент произошел в поселке Стрельна около 22 часов вечера.

Полицейские ведут розыск преступника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три человека получили огнестрельные ранения в ходе конфликта в Москве.