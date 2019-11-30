  1. Пятый канал
  4. Следственный комитет проверяет информацию о наркотиках в крови двухлетнего ребенка

Следственный комитет проверяет информацию о наркотиках в крови двухлетнего ребенка

, 19:19 | Нюра Незванова 13

В сети появились сведения, что запрещенные вещества обнаружили в крови мальчика во время лечения в больнице.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko

Сотрудники СК РФ проводят проверку по факту появления информации о том, что в крови ребенка были обнаружены наркотики. Следы запрещенных веществ якобы нашли у двухлетнего мальчика медики во время лечения в больницы.

По факту материалов, размещенных в интернете, Следственным отделом по городу Волоколамску ГСУ СК России по Московской области организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщили в ГСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина в упор расстрелял девушку из травматического пистолета.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.08
-0.02 70.55
-0.02
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 декабря

Последние новости

19:24
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
19:19
Следственный комитет проверяет информацию о наркотиках в крови двухлетнего ребенка
19:13
«Кто-то есть, и боюсь не одна»: Наташа Королева о возлюбленных сына
18:58
Хоккеист Щербак потерял контракт с «Авангардом» из-за жены-модели
18:35
Массовый заплыв Снегурочек в бикини прошел под Томском — видео
18:16
Российский МИД прокомментировал задержку чешской делегации в Москве

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 декабря
Названа главная опасность от просмотра порнофильмов — видео
Полное видео боя Александра Емельяненко и Михаила Кокляева

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]