Следственный комитет проверяет информацию о наркотиках в крови двухлетнего ребенка

Сотрудники СК РФ проводят проверку по факту появления информации о том, что в крови ребенка были обнаружены наркотики. Следы запрещенных веществ якобы нашли у двухлетнего мальчика медики во время лечения в больницы.

По факту материалов, размещенных в интернете, Следственным отделом по городу Волоколамску ГСУ СК России по Московской области организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщили в ГСУ.

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