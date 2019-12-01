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  4. Семья из-четырех человек погибла под колесами грузовика в тройном ДТП на Кубани

Семья из-четырех человек погибла под колесами грузовика в тройном ДТП на Кубани

, 0:53 | Марина Неруцких 29

Фура полностью подмяла под себя легковой автомобиль с номерами Адыгеи.

Фото: Известия / Николай Сиденков

Четыре человека погибли в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей и одного грузовика в Краснодарском крае. Как сообщает газета «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону, авария произошла накануне в 16.00 в Абинском районе на 68-м километре трассы Краснодар — Верхнебаканская.

Участниками смертельного ДТП стали легковые автомобили Chevrolet Lanos, Renault и грузовик Scania. В результате столкновения фура полностью подмяла под себя корейскую иномарку. В машине находились четыре человека, все они погибли. Спасателям пришлось применить гидравлическое оборудование, чтобы изъять тела из покореженной машины.

По неподтвержденным данным, в Chevrolet Lanos с адыгейскими номерами ехала семья: муж, жена и родители одного из супругов.

Причины ДТП устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смертельном ДТП в Красноярском крае. Там грузовик раздавил семью из пяти человек.

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