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  4. Квест-рум горит в подвале жилого дома в Екатеринбурге: эвакуировано 100 человек

Квест-рум горит в подвале жилого дома в Екатеринбурге: эвакуировано 100 человек

, 4:19 | Марина Неруцких Срочная новость 31

К тушению пожара привлечено 57 человек и 18 единиц техники.

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Фото, видео: Известия / Михаил Терещенко; Вконтакте @lampa

В центре Екатеринбурга пожарные борются с огнем в подвале жилого дома. По данным регионального МЧС РФ, сообщение о задымлении на улице Малышева дом 1 поступило на пульт диспетчера экстренных служб в 2.50 по московскому времени.

Приехавшие на место спасатели приступили к ликвидации пожара. Из многоквартирного дома было эвакуировано 100 человек.

По предварительным данным, в подвале жилого пятиэтажного здания находится квест-рум.

К тушению пожара привлечено 57 человек и 18 единиц техники. К 3.53 было ликвидировано открытое горение. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре в храме в Балашихе.

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