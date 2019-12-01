Квест-рум горит в подвале жилого дома в Екатеринбурге: эвакуировано 100 человек

В центре Екатеринбурга пожарные борются с огнем в подвале жилого дома. По данным регионального МЧС РФ, сообщение о задымлении на улице Малышева дом 1 поступило на пульт диспетчера экстренных служб в 2.50 по московскому времени.

Приехавшие на место спасатели приступили к ликвидации пожара. Из многоквартирного дома было эвакуировано 100 человек.

По предварительным данным, в подвале жилого пятиэтажного здания находится квест-рум.

К тушению пожара привлечено 57 человек и 18 единиц техники. К 3.53 было ликвидировано открытое горение. Информации о пострадавших не поступало.

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