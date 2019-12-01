«Евровидение» в Венгрии сочли слишком «голубым» конкурсом?

В мире европейской культуры на этой неделе случился большой и обидный скандал. Одна из самых своенравных стран ЕС — Венгрия — вышла из конкурса «Евровидение» и заявила, что посылать туда никого из своих исполнителей не будет.

Никаких официальных заявлений по этому поводу не поступило. Но местные демократические журналисты немедленно настучали, что дело — в венгерской гомофобии. Согласно инсайдам, в правящей венгерской партии «Фидес» и в окружении ее лидера, главы правительства Обрана, конкурс считают слишком «голубым».

Тут, конечно, вспоминая незабвенного Кончиту Вурст спорить невозможно. Дело в другом. С точки зрения передовых европейских ценностей, ничто не может быть слишком голубым. Само представление о том, что голубых, а также лесбиянок, бисексуалов, транссексуалов и так далее может быть слишком много — это гомофобия.

Казалось бы, сейчас венгров накажут. Но венгры, они хитрые. С одной стороны, никаких гонений на ЛГБТ в этой небольшой стране нет. Даже ежегодный гей-парад в Будапеште проводится. С другой стороны — там не дают вести и то, что у нас называется гей-пропагандой, а на Западе «позитивным изображением прав секс-меньшинств».

Сам Орбан — глава Венгрии — тоже хитрит: геев не обижает, но настаивает, что брак и семья — это, когда мужчина, женщина и их дети, и никак иначе. Более того, сделать с Венгрией за их хитрость ничего нельзя. Потому что это риск. Орбан и так троллит западную общественность, выступая за здоровые прагматичные отношения с Россией Путина. А начать его давить настоящими санкциями за то, что он не в восторге от секс-меньшинств или иммигрантов — это значит гнобить важного союзника по НАТО, находящегося как раз в середине восточноевропейского «санитарного пояса».

Учтем: НАТО сейчас и так не в лучшем состоянии, к тому же там, совсем рядом, уже есть нейтральная Австрия. Что если и Венгрия решит, что ей нужен нейтралитет? Получится дырка.

В общем, из-за Путина Орбан ведет себя почти так же нагло, как турецкий союзник Эрдоган, который позволяет себе вообще что угодно, от войны с курдами до закупки С-400. А в ответ — ничего.

Так что венграм остается только позавидовать, в том числе и нам. Они сами отказались от этого специфического и, скажем честно, не очень музыкального конкурса. А наши меньшинства — в обоих смыслах — будут за него цепляться наверняка до последнего. Пока в порядке санкций, скажем, чтобы отомстить за венгерскую строптивость, «Евровидение» само не исключит «российских Кончит».

Виктор Мараховский, журналист, главный редактор общественно-политического интернет-издания.