Распоряжение правительства об обязательной цифровой маркировке целого ряда товаров вступило в силу с 1 декабря 2019 года. Также расширен утвержденный перечень наркотических и психотропных веществ.

Обязательная маркировка теперь появится на автомобильных шинах и покрышках, фототехнике, а также парфюмерных изделиях — духах и туалетной воде. Кроме того, маркировать начнут продукцию легкой промышленности — пальто, постельное белье, платья, блузки и другие предметы одежды, пишет «Экономика сегодня».

Сейчас уже маркируют табачную продукцию, изделия из меха и обувь. Это делается для того, чтобы уменьшить объем контрафакта на прилавках магазинов. Маркировка позволяет отследить всю историю товара. Сделать это может любой россиянин с помощью специального приложения.

Также с 1 декабря расширен утвержденный перечень наркотических и психотропных веществ. В него вошли такие препараты, как теандадол, тропикамид и прегабалин. Расширение списка направлено на борьбу с наркоманией.

Ранее 5-tv.ru публиковал список нововведений, вступивших в силу с 1 ноября. Уже месяц действуют законы о суверенном Рунете, о ветеринарной сертификации, о микрофинансовых операциях и другие.