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«Секс-машина!» Младшая сестра Нюши сфотографировалась топлес под уличным душем

, 6:39 | Игорь Рязов Фото 1 216

Синхронистка Мария Шурочкина сразила подписчиков обжигающе горячим фото, посвященном одной крайне полезной процедуре.

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Фото, видео: Instagram @mashuniashura

Мария Шурочкина, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и младшая сестра певицы Нюши, выложила весьма откровенный снимок на своей странице в Instagram. Она посвятила его одной крайне полезной процедуре.

«Началом моего утра становится контрастный душ. Возможно, кто-то из вас не знает, что контрастный душ — это очень полезная процедура для всего организма», — подписала фотографию Шурочкина.

По ее словам, кратковременно охлаждение организма усиливает кровообращение, улучшает работу иммунной и нервной системы, а также придает заряд бодрости. Она всем посоветовала начать утро с контрастного душа.

Instagram @mashuniashura

Внимание подписчиков привлек не столько совет, сколько фигура младшей сестры Нюши. Мало кто смог остаться равнодушным, глядя на фото девушки, стоящей топлес под уличным душем. На некоторые комментарии Мария ответила.

«Фигура у вас огонь!» — написал пользователь, на что Шурочкина ответила: «Спасибо маме».

«Маню, как же ты хороша», — похвалил ее подписчик, а в ответ получил: «Спасибо» с радостным смайликом.

«Вау, какие ножки»;

«Секс-машина!» — написали другие пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что младшая сестра Нюши чуть не свела с ума подписчиков, выложив два горячих фото у бассейна.

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