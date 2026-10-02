Месть вышла боком: мужчина опубликовал интимные фото жены и попал под суд

Мужчина решил отомстить жене и опубликовал ее интимные фото

Житель Алтайского края разместил интимные фотографии супруги в двух публичных группах мессенджера. Об этом сообщило следственное управление Следственного Комитета России по региону.

Мужчина действовал из личной неприязни к супруге и находился в состоянии алкогольного опьянения. На момент публикации муж и жена практически прекратили отношения.

«Материал стал доступен неограниченному кругу лиц, чем были грубо нарушены конституционные права потерпевшей на неприкосновенность частной жизни и личную тайну», — говорится в сообщении ведомства.

Фигуранту предъявили обвинения в незаконном распространении сведений о частной жизни, составляющих личную тайну. Также ему вменяют незаконное распространение порнографических материалов с использованием сети.

В управлении напомнили, что распространение личных или семейных сведений без согласия человека может повлечь уголовную ответственность.

Расследование завершено. Дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 73-летняя жительница Курска зарегистрировалась в приложении для знакомств. Она разместила там фотографии 29-летней соседки, выдавая себя за девушку с этих снимков. Позже она познакомилась с 41-летним мужчиной и во время общения отправляла ему фотографии соседки.

Когда собеседник попросил интимный снимок, женщина нашла подходящее изображение в интернете и переслала его в мессенджере. Экспертиза установила, что на фотографии присутствуют признаки порнографии.

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