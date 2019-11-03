«Очень сочная»: младшая сестра Нюши показала «аппетитные» формы

Мария Шурочкина, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и младшая сестра певицы Нюши, выложила два обжигающе горячих снимка на своей странице в Instagram.
Спортсменка предстала перед подписчиками в синем купальнике у бассейна. Выбранные ракурсы и позы очень удачно передают достоинства ее фигуры. В подписи фотографиям Шурочкина оставила небольшое стихотворение.
«Меня много не бывает,
Если я смеюсь.
Меня много не бывает,
Даже если злюсь.
Меня много не бывает!
Станет мало, даже страшно,
Если я остановлюсь», — написала синхронистка.
В комментариях охотно соглашаются, что такой роскошной девушки много не бывает. Поклонники восхищаются фигурой сестры Нюши.
«Сестер Шурочкиных много не бывает, особенно тебя»;
«Останавливаться нельзя»;
«У тебя фигура очень сочная»;
«Секси», — написали подписчики.
Мария Шурочкина любит фотографироваться у бассейна. Ранее 5-tv.ru писал, что младшая сестра Нюши чуть не свела с ума подписчиков новым снимком.