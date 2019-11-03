«Очень сочная»: младшая сестра Нюши показала «аппетитные» формы

Мария Шурочкина, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и младшая сестра певицы Нюши, выложила два обжигающе горячих снимка на своей странице в Instagram.

Спортсменка предстала перед подписчиками в синем купальнике у бассейна. Выбранные ракурсы и позы очень удачно передают достоинства ее фигуры. В подписи фотографиям Шурочкина оставила небольшое стихотворение.

«Меня много не бывает,

Если я смеюсь.

Меня много не бывает,

Даже если злюсь.

Меня много не бывает!

Станет мало, даже страшно,

Если я остановлюсь», — написала синхронистка.

Instagram @mashuniashura

В комментариях охотно соглашаются, что такой роскошной девушки много не бывает. Поклонники восхищаются фигурой сестры Нюши.

«Сестер Шурочкиных много не бывает, особенно тебя»;

«Останавливаться нельзя»;

«У тебя фигура очень сочная»;

«Секси», — написали подписчики.

Мария Шурочкина любит фотографироваться у бассейна. Ранее 5-tv.ru писал, что младшая сестра Нюши чуть не свела с ума подписчиков новым снимком.