Рухнувшая с пятиметровой высоты гимнастка рассказала о своем самочувствии

Гимнастка Татьяна Сурина, рухнувшая на манеж с пятиметровой высоты во время циркового представления в Белгороде, рассказала о своем самочувствии. С арены артистку уносили ее коллеги. Медики диагностировали у девушки перелом ноги.

В обращении к своим поклонникам Сурина сообщила, что чувствует себя хорошо и планирует через пару месяцев вернуться в строй.

«Хочу сказать, что все со мной в порядке, все хорошо, чувствую себя отлично. Вчера приехала уже домой. Мне уже наложили гипс. К счастью, высота была не совсем большая, и через пару месяцев я буду уже в форме», — сообщила гимнастка.

Она поблагодарила неравнодушных пользователей за поддержку и отметила, что все обошлось благополучно.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента падения гимнастки в цирке Белгорода.