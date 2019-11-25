  1. Пятый канал
  4. Рухнувшая с пятиметровой высоты гимнастка рассказала о своем самочувствии

Рухнувшая с пятиметровой высоты гимнастка рассказала о своем самочувствии

, 14:50 | Карина Бернтгольц Видео 275

Татьяна Сурина попала в больницу после циркового представления в Белгороде. У девушки диагностировали перелом ноги.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @circus_imperial64

Гимнастка Татьяна Сурина, рухнувшая на манеж с пятиметровой высоты во время циркового представления в Белгороде, рассказала о своем самочувствии. С арены артистку уносили ее коллеги. Медики диагностировали у девушки перелом ноги.

В обращении к своим поклонникам Сурина сообщила, что чувствует себя хорошо и планирует через пару месяцев вернуться в строй.

«Хочу сказать, что все со мной в порядке, все хорошо, чувствую себя отлично. Вчера приехала уже домой. Мне уже наложили гипс. К счастью, высота была не совсем большая, и через пару месяцев я буду уже в форме», — сообщила гимнастка.

Она поблагодарила неравнодушных пользователей за поддержку и отметила, что все обошлось благополучно.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента падения гимнастки в цирке Белгорода.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.76
0.05 70.31
-0.21
Гороскоп на 25 ноября: Луна в Скорпионе добавит беспокойства всем без исключения

Последние новости

21:25
Победитель конкурса «Лидеры России» провел урок финансовой грамотности для школьников
21:15
Задержан подозреваемый в нападении с ножом на врача Псковской детской больницы
20:58
Сын Елены Яковлевой опроверг сообщения о своем избиении из-за удаления тату
20:53
Скончался советский диссидент и журналист Михаил Хейфец
20:40
«Помощнички!»: Лиза и Гарри Галкины устроили генеральную уборку дома
20:33
Русское географическое общество ужесточит требования к получению медиагрантов в 2020 году

Сейчас читают

Почему Брежнева не любит, когда ее называют «дорогая»
Наряд Дубцовой на «Золотом граммофоне» вызвал недоумение поклонников
«Ты нормальный вообще?» Из-за чего началась «драка» Баскова и Крутого

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]