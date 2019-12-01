Отставной офицер попал в реанимацию после свидания с жрицей любви в Петербурге

Отставной офицер ГУИН, подполковник Вадим Я. попал в реанимацию после свидания в Санкт-Петербурге. Мужчина получил несколько ножевых ранений, сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

По предварительной версии, пожилой экс-подполковник пригласил женщину к себе домой. Вместе пара употребляла спиртные напитки. Около двух часов ночи соседи услышали шум в квартире отставного офицера. В правоохранительные органы поступил вызов на данный адрес. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили пострадавшего в луже крови с тремя ранами. Неподалеку был найден нож.

В квартире экс-подполковника находилась нетрезвая женщина без одежды. Ее и доставили в полицию. Выяснилось, что задержанная нигде не трудоустроена и однажды уже привлекалась к уголовной ответственности. По версии источника, она могла оказывать услуги сексуального характера. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известную фитнес-модель нашли мертвой у себя дома с несколькими ножевыми ранениями.