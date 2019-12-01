Число жертв ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 20 человек

Число погибших в страшной аварии с автобусом в Забайкальском крае возросло до 20 человек. Об этом пишет «Интерфакс».

В УМВД приводят данные о 19 жертвах ДТП.

Ранее стало известно, что туристический автобус упал с высоты 10-12 метров. Трагедия произошла в 60 километрах от Читы.

Почти всех выживших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. Автобус Kia Grandbird выполнял рейс по маршруту «Чита-Сретенск».

Ространснадзор организовал проверку перевозчика. По предварительным данным, у транспортного средства лопнуло колесо, сам водитель от полученных травм скончался на месте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число жертв ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось.