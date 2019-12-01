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Порядка 200 футбольных фанатов «Спартака» задержаны в Петербурге

, 13:55 | Ниса Мурзанаева Видео 19

В воскресение, 1 декабря, на «Газпром Арене» состоится матч «Спартака» и «Зенита».

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Фото, видео: ТАСС/Бобылев Сергей, /Савостьянов Сергей, /Роман Киташов

Более сотни фанатов московского футбольного клуба «Спартак» задержаны в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте болельщиков красно-белых.

«Последние сводки из Питера: по итогам массовых ночных рейдов, безосновательно, без объяснения каких-либо причин задержаны сотни наших болельщиков. Людей без разбора увозят в отделения пачками. К чему готовиться на матче?» — написано в сообщении.

Сообщается, что болельщикам вменяется мелкое хулиганство. По данным РИА Новости, в ходе ночного рейда задержаны «около 150-200» человек.

В воскресение, 1 декабря 2019 года на «Газпром Арене» в Северной столице пройдет встреча «Зенита» и «Спартака» в рамках 18-го тура чемпионата РФ по футболу. Старт назначен на 19:00 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что футбольных фанатов ЦСКА задержали после погромов в Будапеште.

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