«Ангел в красном»: Оксана Федорова в элегантном костюме произвела фурор в Сургуте

Оксана Федорова поделилась необычными кадрами с Fashion Ball Time Deluxe, который состоялся 30 ноября в Сургуте. «Мисс Вселенная-2002» была почетной гостьей мероприятия. Для него одна из самых красивых женщин планеты выбрала яркий красный брючный костюм. Подписчики в комментариях сравнивают Оксану с рубиновой звездой, королевой, богиней и ангелом в красном. Тем более, что на одном из роликов за спиной Федоровой видны расправленные крылья.

Instagram @fedorovaoksana

«Сияющая Оксана в красном! Супер красиво!»

«Королева!»

«Ангел!»

«Ослепительная красавица!»

«Вы вся светитесь, и свет изнутри, здоровья вам и вашему лучику!», — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 41-летняя Оксана Федорова придерживается той же диеты, что и Филипп Киркоров.